Miccichè: “Grande Sicilia cresce nei territori, grazie a chi sta credendo in questo progetto politico”

«Desidero ringraziare tutte le persone e in modo particolare i riferimenti della mia area ( liberale e dei diritti ) nei territori che hanno deciso di aderire al nostro movimento e stanno lavorando con impegno e passione per far crescere Grande Sicilia. In un momento storico in cui, anche a causa dei recenti fatti di cronaca, la fiducia dei cittadini nella politica è messa a dura prova, il nostro movimento rappresenta una risposta concreta e autentica al bisogno di serietà, competenza e radicamento sul territorio».

Lo dichiara Gianfranco Miccichè, fondatore di Grande Sicilia insieme a Raffaele Lombardo e Roberto Lagalla, sottolineando come il percorso intrapreso stia già producendo risultati tangibili in diverse realtà locali.

Miccichè esprime inoltre l’auspicio di proseguire, insieme a Lombardo e Lagalla, nel lavoro comune di organizzazione e radicamento del movimento: «Bisogna continuare a lavorare e spero di poter incontrare presto Lombardo e Lagalla, perché si possa scegliere tra i nostri riferimenti ( del Mpa, di Idea Sicilia, di Area liberale e dei Diritti ) le persone più adatte a coordinare Grande Sicilia ogni singolo territorio».