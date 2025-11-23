L’Associazione Giornaliste Italiane a “Corri Libera”: un passo concreto contro la violenza sulle donne

Roma – Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Giornaliste Italiane sarà presente all’iniziativa “Corri Libera” al Colosseo, promossa dai ministri Eugenia Roccella, Andrea Abodi e Giuseppe Valditara.La presenza delle giornaliste italiane vuole essere un gesto concreto e simbolico: un impegno pubblico a fianco di tutte le donne, per ribadire l’importanza della consapevolezza, della prevenzione e della diffusione di informazioni corrette. Con la propria presenza, l’Associazione Giornaliste Italiane vuole anche testimoniare che la comunicazione può essere uno strumento di cambiamento e solidarietà, capace di dare voce a chi non può parlare e di sensibilizzare tutti a dire “no” alla violenza.In un luogo simbolo come il Colosseo, le giornaliste italiane correranno insieme a chi ogni giorno lotta per la libertà, la sicurezza e la dignità delle donne, ricordando che la battaglia contro la violenza di genere riguarda tutti, e che ogni gesto, ogni parola, ogni attenzione conta.