Il Gruppo Cavauto presente a Milano Auto Classica

(Adnkronos) – Il Gruppo CAVAUTO, unico distributore ufficiale Chevrolet Corvette per l’Italia espone per la prima volta a Milano Auto Classica la gamma completa della leggendaria sportiva americana. In mostra quattro modelli: Corvette E-Ray Convertibile, Corvette Stingray Coupé, Corvette Z06 Coupé, e un esemplare storico, la Corvette C2 Stingray Split Window del 1963.

Andando nello specifico: – La Corvette E-Ray e-AWD è la prima Corvette della storia dotata di trazione integrale elettrificata. Il powertrain combina il V8 LT2 6.2L da 482 CV con un motore elettrico anteriore da 162 CV, per ben644 CV complessivi e 637 Nm + 195 Nm di coppia. – La Corvette Stingray, equipaggiata con il V8 6.2L aspirato da 482 CV, rappresenta la classica espressione del DNA Corvette. – La Corvette Z06, derivata direttamente dal programma GT3, monta il V8 5.5L LT6 a manovellismo piatto, 646 CV a 8.800 giri/minuto e 595 Nm. È il V8 aspirato più potente mai prodotto in serie. Mentre chiude l’esposizione la Corvette C2 Stingray Split Window, prodotta solo nel 1963 che si distingue per il celebre lunotto posteriore diviso, firmato dal designer Bill Mitchell, e la rende una delle vetture più riconoscibili e rare della storia americana.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)