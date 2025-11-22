Gangi celebra la Giornata Nazionale degli Alberi

Anche le scuole di Gangi hanno promosso vari eventi e manifestazioni in occasione del 21 novembre “Giornata Nazionale degli Alberi” istituita nel 2013 dal Ministero dell’ambiente.

In tutti i plessi della scuola dell’infanzia e primaria, ieri, si sono svolte manifestazioni tese a trasmettere e far conoscere, ai più giovani, l’importanza e il ruolo degli alberi per il futuro del nostro Pianeta. Nel plesso Don Bosco, alla presenza del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e dell’assessore Tiziana Ballistreri, i bambini hanno scritto frasi a tema sull’ecologia e ambiente e poi le hanno attaccate su di un albero ecologico realizzato in cartoncino, mentre i bimbi della scuola dell’infanzia hanno cantato una canzone: “Il mio amico Albero”. A fare gli onori di casa l’insegnante Marisa Farinella che assieme alle colleghe ha promosso l’iniziativa.