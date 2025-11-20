Conferenza Mediterranea sull’Intelligenza Artificiale, appuntamento il 13 dicembre a Messina

Il 13 dicembre alle ore 10, Messina ospiterà la Conferenza Mediterranea sull’Intelligenza Artificiale, un evento promosso da ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale che avrà luogo nel prestigioso Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca e riunirà relatori d’eccezione provenienti dal mondo accademico, istituzionale, scientifico e imprenditoriale al fine di affrontare con visione e responsabilità i principali temi che stanno trasformando il nostro presente e il nostro futuro: etica e governance dell’AI, impatto sulle imprese e sulla produttività, innovazione sostenibile, formazione e competenze digitali, prospettive euro-mediterranee dell’innovazione. La Conferenza rappresenterà un momento di confronto strategico, aperto a tutti, nella quale verranno approfondite le opportunità e le sfide dell’Intelligenza Artificiale nel quadro di un modello di sviluppo etico, sostenibile e orientato al bene comune. Nel corso dell’evento sarà presentato il percorso per la redazione del “Trattato di Messina per l’Innovazione Etica e Produttiva”, un’iniziativa che punta a costruire un modello consapevole condiviso di sviluppo tecnologico fondato sull’equilibrio tra coscienza e conoscenza che punta anche allo sviluppo di una rete di produttività ed opportunità. Il Trattato nascerà attraverso un processo partecipativo. Nel corso della Conferenza verrà istituito il Tavolo di Lavoro, aperto a imprese, istituzioni, università, organizzazioni culturali e sociali, pubblica amministrazione, professionisti ed esperti del settore, con l’obiettivo, il linea con le regolamentazioni esistenti, di elaborare principi, proposte operative e linee guida che costituiranno il testo ufficiale del Trattato L’iniziativa si inserisce, in modo simbolico, nel solco della tradizione culturale e civile della Città dello Stretto, già sede proprio settant’anni fa, nel 1955, del confronto politico che diede impulso al percorso di integrazione europea. Messina torna a essere luogo di dialogo e innovazione con un evento che unisce la sua identità mediterranea alla visione futuristica ed inclusiva delle nuove tecnologie a partire dall’Intelligenza Artificiale. La partecipazione alla Conferenza è libera e non richiede registrazione ma è possibile aderire preventivamente al Tavolo di Lavoro per la redazione del “Trattato di Messina per l’Innovazione Etica e Produttiva” dall’apposito link: https://bit.ly/conferenza-mediterranea-per-l-ai-adesione-tavolo-di-lavoro