Caltanissetta, riparato guasto all’adduttore principale: il 24 novembre riprende la distribuzione idrica

Con una nota Caltaqua Informa gli utenti che il guasto all’adduttore principale, causato da una ditta terza operante per conto di Enel Distribuzione nei pressi della Via S. Anna, è stato completamente riparato.
A partire da domani, 24 novembre, la distribuzione idrica nelle zone interessate – Angeli, Cinnirella, viale Amedeo, Gibil-Gabib, “la strada foglia”, ASI – Stazzone, Centro storico alto e basso – riprenderà regolarmente.
Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i nostri canali ufficiali.