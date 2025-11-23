Salute

Caltanissetta, riparato guasto all’adduttore principale: il 24 novembre riprende la distribuzione idrica

Dom, 23/11/2025 - 13:53

Con una nota Caltaqua Informa gli utenti che il guasto all’adduttore principale, causato da una ditta terza operante per conto di Enel Distribuzione nei pressi della Via S. Anna, è stato completamente riparato.

A partire da domani, 24 novembre, la distribuzione idrica nelle zone interessate – Angeli, Cinnirella, viale Amedeo, Gibil-Gabib, “la strada foglia”, ASI – Stazzone, Centro storico alto e basso – riprenderà regolarmente.

Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i nostri canali ufficiali.

