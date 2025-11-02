Salute

Caltanissetta, lavori di potatura in corso sul viale della Regione: intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di un grande pino

Redazione

Dom, 02/11/2025 - 11:47

CALTANISSETTA – Intervento di messa in sicurezza questa mattina sul viale della Regione, dove una squadra dei Vigili del Fuoco è al lavoro per la potatura di un grande pino i cui rami si protendevano sulla carreggiata, rappresentando un potenziale pericolo per automobilisti e pedoni.

L’operazione, eseguita con l’ausilio dell’autoscala, si è resa necessaria per evitare il rischio di caduta dei rami in caso di forti piogge o vento, data la loro estensione sulla sede stradale. Sul posto anche la Polizia Municipale, che ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato – in direzione centro città, all’altezza dell’Archivio di Stato – per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza.

I lavori, che proseguiranno ancora per alcune ore, non presentano particolari difficoltà tecniche ma comportano qualche inevitabile rallentamento del traffico nella zona.
L’intervento testimonia l’attenzione costante rivolta in città alla sicurezza e alla manutenzione del verde pubblico, specie in un periodo in cui le condizioni meteorologiche possono rendere più fragili gli alberi più esposti.

