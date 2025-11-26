Caltanissetta. La Villa Cordova riapre al pubblico, l’assessore Mirisola: “Prendiamoci cura del verde urbano”

Ultimati gli interventi straordinari di pulizia e manutenzione del verde. A partire da domani, giovedì 27 novembre, la Villa Cordova torna fruibile da tutti i cittadini.

La Villa comunale “Filippo Cordova” dischiude i propri cancelli dopo più di un mese di lavori di igiene e decoro urbano e torna a disposizione di tutta la collettività.

Sono stati portati a termine, infatti, tutti gli interventi straordinari di pulizia dell’area e di manutenzione del verde, restituendo così ai cittadini uno spazio di condivisione e di contatto con la natura.

A partire da domani, giovedì 27 novembre, un patrimonio importante della città tornerà fruibile per tutta la comunità nissena.

L’assessore con delega all’Ambiente, Marcello Mirisola, ha commentato così la riapertura di domani: “La Villa Cordova è un piccolo gioiello cittadino che per troppo tempo è stato trascurato, divenendo negli anni oggetto di degrado. Il deterioramento del verde pubblico è sintomo di una città che rinuncia alla sua bellezza, che invece va custodita e alimentata. Gli interventi appena ultimati consentono ai cittadini di riappropriarsi di uno spazio che deve rimanere a beneficio di famiglie, giovani, anziani e di tutti coloro che hanno a cuore il decoro urbano. Auspichiamo la collaborazione dei cittadini – conclude Mirisola – al fine di prevenire e segnalare eventuali episodi di deturpazione e di prenderci cura insieme di un patrimonio comune della nostra città”.



