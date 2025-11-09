Caltanissetta. Il Liceo “R. Settimo” partecipa all’iniziativa nazionale “#ioleggoperché”: gli appuntamenti in programma

Per il decimo anno consecutivo il Liceo “R. Settimo”, diretto dalla prof.ssa Rossella Maria Rindone, partecipa all’iniziativa nazionale “#ioleggoperché”, volta a promuovere i libri e la lettura nelle scuole. Sono previste attività e incontri dal 10 al 14 novembre per incuriosire gli studenti e spingerli a frequentare le librerie, accostandosi al libro in modo personale e creativo.



Lunedì 10 novembre alle ore 11:00 si terrà un incontro in Aula Magna, introdotto dalla prof.ssa Loredana Scintilla, con la giornalista Lidia Tilotta e la chef senegalese Mareme Cisse che presenteranno il libro “Sogni di zenzero. Una storia, tante ricette tra il Senegal e la Sicilia” (SlowFood editore), una storia di vita e di cucina coinvolgente e attuale. A condurre il dibattito saranno sei alunne della classe IIIDM e IIIAC.

Martedì 11 novembre, dalle ore 16:00 alle 18:00, si svolgerà in Aula Magna la Festa del Libro. La libreria Lachina distribuirà alle classi che ne hanno fatto richiesta i libri da leggere e da donare alla nostra biblioteca d’istituto. Allieterà l’incontro la band del Liceo; interverrà la scrittrice nissena, ex alunna del Liceo, Federica Falzone, psicologa clinica e autrice di articoli a scopo divulgativo, racconti e romanzi. Il suo ultimo libro è “Il mare che ci abita dentro” (TraccePerLaMeta 2023).

Venerdì 14 novembre, alle ore 18:00, presso la libreria Ubik, un gruppo di nostri studenti vestirà i panni di messaggero di “#ioleggoperché”. Gli alunni lettori guideranno nella scelta dei libri da donare alla biblioteca della scuola i clienti.