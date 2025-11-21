Caltanissetta dà l’addio ad Angelo Benito Greco, esempio di integrità e dedizione pubblica

Si è spento serenamente il 20 novembre 2025, all’età di 87 anni, il dottor Angelo Benito Greco, figura di alto profilo istituzionale e riferimento per la comunità nissena. Dopo una lunga e dolorosa malattia affrontata con dignità e pazienza, ha lasciato questa vita circondato dall’affetto dei suoi familiari e sostenuto dalla fede cristiana che ne ha accompagnato ogni stagione dell’esistenza.

Laureato in Giurisprudenza ed esperto di Diritto Amministrativo, Greco ha dedicato l’intero percorso professionale al servizio della Pubblica Amministrazione, distinguendosi per onestà intellettuale, equilibrio e un rigore etico da “cavaliere di altri tempi”. La sua carriera lo ha visto impegnato in ruoli di grande responsabilità: dirigente superiore della Commissione Provinciale di Controllo della Provincia di Caltanissetta, poi direttore del CORECO nisseno e, per periodi più brevi, anche del Coreco di Agrigento e di Enna.

Numerosi gli incarichi svolti come commissario straordinario in sostituzione di sindaci e giunte municipali di diversi Comuni siciliani, esperienze affrontate sempre con competenza, disponibilità e spirito di collaborazione verso il personale amministrativo. Ha ricoperto inoltre il ruolo di commissario del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca di Caltanissetta e della Fondazione Branciforti di Mazzarino, distinguendosi per le sue qualità umane e per la costante attenzione al bene collettivo.

L’ultimo tratto della sua vita lavorativa si è svolto a Palermo, presso l’Assessorato degli Enti Locali della Regione Siciliana, dove ha guidato diversi servizi strategici: dall’Area Affari Generali e Personale al settore dedicato al sostegno delle vittime di mafia e criminalità, fino alla gestione delle Opere Pie della Regione. Un percorso segnato da competenza, senso dello Stato e profondo rispetto delle istituzioni.

Accanto all’impegno professionale, Greco ha coltivato anche una forte sensibilità sociale e comunitaria. Nel 2001/2002 è stato Presidente del Lions Club di Caltanissetta, promuovendo con entusiasmo e umanità iniziative e progetti orientati al bene comune e alla solidarietà.

Con la sua scomparsa, Angelo Greco “ritorna alla casa del Padre”, lasciando un vuoto profondo nella famiglia, nei parenti, negli amici e in quanti hanno avuto modo di apprezzarne la gentilezza, la dedizione e lo stile sobrio e rigoroso.

I funerali saranno celebrati sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:30, presso la chiesa Regina Pacis di Caltanissetta.