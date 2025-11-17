Bonus Elettrodomestici, da domani si può richiedere

(Adnkronos) – Da domani, martedì 18 novembre 2025, alle ore 7, si aprono i termini per la richiesta del Bonus Elettrodomestici, l'iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che incentiva la sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica, favorendo la transizione ecologica. L'accesso all'agevolazione è gestito attraverso l’app IO e la piattaforma PARI di PagoPA a cui è integrata. La richiesta del bonus sarà possibile da martedì 18 novembre alle 7 ed è aperta a tutti i maggiorenni residenti in Italia. Per procedere, l'utente – una volta scelto l'elettrodomestico obsoleto da smaltire tra le categorie ammesse – dovrà aggiornare l'app IO all'ultima versione disponibile, accedere alla sezione Servizi e selezionare 'Bonus Elettrodomestici'. A questo punto sarà sufficiente seguire la procedura guidata indicata in app per completare la richiesta e ricevere il relativo voucher. In alternativa, sarà possibile fare richiesta del bonus accedendo con SPID o CIE al sito dedicato: https://bonuselettrodomestici.it/utente. Per maggiori informazioni di dettaglio sull'iniziativa, è disponibile consultare il centro assistenza online sul sito dell’app IO. Gli utenti riceveranno un messaggio su IO con l'esito positivo della richiesta dopo la verifica dei requisiti. I tempi possono variare da poche ore a qualche giorno, in base al volume di richieste. Se approvato, il bonus sarà disponibile nella sezione Portafoglio dell’app e dovrà essere speso entro 15 giorni dal messaggio di conferma dell’attivazione per acquisti presso i commercianti convenzionati, il cui elenco è consultabile nella sezione dedicata sul sito https://bonuselettrodomestici.it/lista-punti-vendita. Si specifica che l’erogazione dei voucher sarà gestita fino a esaurimento fondi. Le richieste pervenute successivamente al termine delle risorse disponibili verranno automaticamente inserite in una lista d'attesa. In linea con le dinamiche dell'iniziativa, qualora i voucher precedentemente erogati non venissero spesi dai primi beneficiari entro il periodo massimo di 15 giorni dall'attivazione, i fondi torneranno disponibili e gli utenti in lista d'attesa riceveranno un messaggio tramite l’app IO che conferma il diritto al contributo. Questo sistema riflette il paradigma che sta alla base dell’ecosistema digitale formato dalle soluzioni tecnologiche in capo a PagoPA il cui obiettivo è mettere il cittadino al centro. Agli utenti è sufficiente una richiesta sull’app IO per attivare il beneficio, mentre l'infrastruttura digitale gestisce autonomamente la coda e si occupa di notificare l'utente non appena i fondi tornano disponibili. Un approccio abilitato dalla piattaforma PARI. Il Bonus Elettrodomestici è gestito tramite PARI, la nuova soluzione digitale sviluppata da PagoPA che semplifica l'accesso ai bonus e agli incentivi pubblici. La piattaforma permette agli enti di gestire tutti gli incentivi in un unico luogo in modo standard e automatico, mentre i cittadini possono aderire e utilizzare il beneficio attraverso l'app IO e presso i commercianti convenzionati.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)