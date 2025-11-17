Ballando con le stelle, ‘duello’ tra giudici per Barbara D’Urso

(Adnkronos) –

"Era un papocchio". "Era spettacolo". L'ultima esibizione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle continua a far discutere i membri della giuria. A La volta buona, oggi 17 novembre, va in scena lo 'scontro' tra Guillermo Mariotto e Fabio Canino nel salotto di Caterina Balivo: il primo ha dato un 6 striminzito al 'samba flamencato' presentato dalla conduttrice e da Pasquale La Rocca. Canino, invece, ha promosso a pieni voti la coppia. "Samba e flamenco sono due mondi completamente diversi. Voi italiani vi arrabbiare se un turista mangia gli spaghetti e beve il cappuccino… In un programma che insegna, non si può fare un papocchio, non è televisione. Ho dato 6? Il voto va alla coppia", dice oggi Mariotto. “Era spettacolo, l'esempio del cappuccino non c'entra nulla. Noi chiediamo continuamente di fare qualcosa di nuovo", incalza Canino. I due giurati si trovano in perfetta sintonia quando si parla del ritorno di Andrea Delogu, di nuovo nello show dopo la tragica scomparsa del fratello Evan. "Le coppie quando scendono in pista emanano un’energia che può essere chiara o scura. Nell’ultima puntata, in particolare, Andrea Delogu emanava un'energia che era amore puro. Lo sguardo era così potente che le avrei dato 10 anche se non avesse ballato", dice Mariotto. "Non c'era esagerazione e non c’era pietismo, Andrea ha affrontato quel momento in modo meraviglioso", il commento di Canino. Mariotto, quindi, affronta il 'capitolo Magnini'. Il concorrente, dieci giorni fa, si è platealmente lamentato per i commenti legati all'effetto che la presenza di sua moglie Giorgia Palmas produrrebbe sulle prestazioni del nuotatore-ballerino: "Secondo me, a volte, quando c'è un parente viene un po' di ansia da prestazione. E’ diverso rispetto a quando sei da solo e fai come ti pare…".

