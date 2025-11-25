Armi e droga nel Ragusano, 14 arresti a Vittoria

I Carabinieri della Compagnia di Vittoria e gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 indagati. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Catania. Gli indagati devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi.