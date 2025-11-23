Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando, oltre la pista: “Non so cosa saremo”

(Adnkronos) –

Cosa c’è davvero tra Andrea Delogu e Nikita Perotti? È la coppia più chiacchierata di Ballando con le stelle e che continua ad attirare l'attenzione del pubblico. Nel corso della puntata andata in onda ieri, sabato 22 novembre, la conduttrice/concorrente ha parlato del profondo legame con il suo maestro di ballo. Un rapporto e una complicità cresciuta ulteriormente nelle ultime due settimane, segnate dal lutto che ha colpito Andrea Delogu e la sua famiglia. La conduttrice infatti è rientrata da poco in gara a causa della morte improvvisa del fratello diciottenne Evan, vittima di un incidente stradale. Dopo la scorsa puntata, Delogu ha confidato di aver avuto delle notti insonni e così ha deciso di scrivere proprio al suo maestro nel bel mezzo della notte: "Erano le 4 del mattino e non riuscivo a dormire, gli ho scritto per dirgli che quello che stiamo vivendo non è TV, è la vita. E che io sono contenta che lo stiamo affrontando insieme". Parole che descrivono un legame intenso. Ed è stata la stessa Andrea Delogu a definire Nikita come "una persona che è entrata nel cerchio strettissimo delle mie persone. Sono successe cose più grandi di noi che invece di scalfire ci hanno unito". Sulla natura del loro rapporto Delogu mantiene una certa prudenza, ma non nasconde la forte complicità: "Non so che cosa saremo, sicuramente quando lavoriamo io rido e ne ho così bisogno". E in chiusura ha detto: "Di solito monto dei muri perché per me ci sono dei pudori che è importante mantenere, e invece poi è stato più bello". La loro sintonia è stata notata anche dai giudici e dal pubblico che sui social ha premiato la coppia con messaggi carichi di emozione.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)