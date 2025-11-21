AlberiPerIlFuturo torna a Catania, Marano e Ragusa(M5s): “Costruiamo insieme una coscienza green”

Appuntamento con l’educazione ambientale sabato 22 novembre a partire dalle 10.30 al Parco Gemmellaro.

“Il rispetto dell’ambiente è un fatto culturale e passa dal coinvolgimento attivo dei cittadini. La mia attività politica è la testimonianza tangibile di un impegno, quello per far fronte all’emergenza climatica, che negli anni non è venuto mai meno. Anzi, si è intensificato e si è arricchito di iniziative come #AlberiPerIlFuturo che anche quest’anno torna a Catania”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana, a proposito dell’appuntamento targato M5s avente come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini ai temi ambientali.

“Sabato 22 novembre – spiega la parlamentare – saremo al Parco Gemmellaro a partire dalle 10,30. Un momento di condivisione di principi sani di cura e attenzione verso la natura. Insieme ai cittadini pianteremo nuovi alberi per lanciare un segnale preciso di sostenibilità e di sensibilità verso l’ambiente che ci circonda. Piantare alberi è un gesto d’amore per la nostra città perché creare delle oasi verdi significa contribuire a migliorare la qualità dell’aria e, dunque, della nostra vita. Un sentito ringraziamento va al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e territoriale – Servizio per il territorio di Catania che ci ha fornito gli alberi”.

All’evento, organizzato dal Gruppo Territoriale del M5s, sarà presente anche il consigliere della IV Municipalità di Catania, Giuseppe Ragusa, che dichiara: “Dagli alberi può partire il riscatto delle città. Aumentare le aree verdi significa avere il privilegio di respirare aria più pulita e di godere di contesti urbani più vivibili e a dimensione d’uomo”.



