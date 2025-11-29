Al Policlinico di Palermo prelievo multiorgano a cuore fermo

Nell’unita’ operativa dipartimentale di cardio-rianimazione del Policlinico di Palermo, diretta dalla professoressa Cesira Palmeri, e’ stato eseguito un prelievo multiorgano a cuore fermo. Il paziente aveva 77 anni: colpito da una grave emorragia cerebrale, in vita aveva espresso la volonta’ di donare gli organi e di rifiutare ogni accanimento terapeutico, scelta confermata ai medici dalla famiglia. Dopo un attento e prolungato follow up del paziente, l’e’quipe multidisciplinare ha accertato l’irreversibilita’ del coma e la mancanza di prospettive di recupero neurologico e ha avviato il percorso di donazione a cuore fermo (Controlled Donation after Circulatory Death, DCD). “Si tratta di una procedura altamente complessa- spiega il professore Maurizio Raineri, coordinatore aziendale per i trapianti – che prevede un’attenta pianificazione dei tempi e dei protocolli: la sospensione graduale dei supporti vitali in un contesto di accompagnamento palliativo, la constatazione del decesso secondo criteri cardio-circolatori e, successivamente, il prelievo controllato degli organi vitali destinati al trapianto”. Un’e’quipe dell’Ismett ha proceduto al prelievo del fegato, unico organo ritenuto idoneo al trapianto. L’intero percorso e’ stato reso possibile grazie a un efficiente lavoro di squadra, che ha coinvolto il Centro Regionale Trapianti coordinato da Giorgio Battaglia con il suo Coordinamento operativo diretto da Antonio Scafidi, Antonello Giarratano, Raineri, e l’equipe medica composta da Luca Giannopolo, Concetta Milazzo, Paola Graviano, Marco Graziano, Francesco Buonasorte. “Esprimo un sentito ringraziamento – ha affermato la direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari – alla famiglia del donatore. Il consenso alla donazione degli organi espressa in vita dal loro congiunto rappresenta un messaggio di vita e speranza, e ci ricorda l’importanza di riflettere sulla donazione come atto d’altruismo. Ogni donazione puo’ trasformare il futuro di qualcuno, e invitiamo tutti a considerare la possibilita’ di registrarsi come donatori. Ringrazio anche i nostri medici e tutto il personale sanitario coinvolti nel percorso di donazione per l’impegno, la professionalita’ e lo spirito di squadra”.(AGI)