ZBike Infinity di ZYCLE: la nuova stagione del ciclismo indoor inizia all’insegna di realismo e potenza

Ottobre non rappresenta solo l’inizio di una nuova stagione ciclistica, ma anche il momento di fissare nuove sfide, inseguire obiettivi personali e riscoprire l’entusiasmo di superare i propri limiti. È con questa energia rinnovata che nasce ZBike Infinity, la bicicletta indoor premium di ZYCLE progettata per ridefinire il significato dell’allenamento a casa. Insieme a questa novità, il marchio spagnolo presenta aggiornamenti tecnologici e miglioramenti tecnici su altri prodotti del suo catalogo.
“Il viaggio inizia qui, pedala verso l’infinito” è più di uno slogan: è una promessa che risuonerà nella mente dei ciclisti più esigenti. Questa frase racchiude la natura di un modello concepito per chi cerca un’esperienza autentica, impegnativa ed esclusiva. La ZBike Infinity è sinonimo di eleganza e innovazione, e offre la sensazione unica di essere su una vera bici da strada grazie a elementi chiave come il pignone libero e un manubrio da ciclista professionale.
Prestazioni e tecnologia all’avanguardia
La nuova ZBike Infinity racchiude funzioni eccezionali, tra cui:
• Potenza esplosiva: sprigiona una potenza che arriva fino a 2.000 watt e simula pendenze estreme fino al 20%, trasformando ogni sprint e ogni salita in una vera competizione;
• Precisione assoluta: integra il primo sistema brevettato sul mercato per la misurazione della resistenza su una bici indoor, garantendo una qualità e un’affidabilità nei dati di cadenza e potenza paragonabili ai potenziometri professionali più avanzati;
• Realismo totale: il volano da 14 kg assicura una resistenza fluida, stabile e un’inerzia che moltiplica la sensazione di realismo. Il fattore Q di 152 mm, inoltre, riproduce fedelmente la posizione su una bici da strada, massimizzando il comfort ed evitando lesioni;
• Silenziosità e connettività: il suo sistema di trasmissione del movimento è ultra-silenzioso, ideale per l’ambiente domestico. La piena compatibilità con i principali simulatori di ciclismo apre le porte a un mondo di allenamenti, competizioni virtuali ed esperienze condivise, per vivere le vibrazioni dell’indoor in community.
Progettata per adattarsi a qualsiasi ciclista
Ogni atleta è unico, e la ZBike Infinity si adatta a tutti. Le sue pedivelle multiposizione (con lunghezze di 175, 172.5, 170, 167.5 e 165 mm) offrono una regolazione perfetta per ogni stile di pedalata, altezza o disciplina. Allo stesso tempo, le sue 24 marce virtuali, configurabili in versione mono o doppio piatto, consentono di passare dalla pianura alla montagna in pochi istanti.
Con questo lancio, ZYCLE fa un passo avanti nella sua filosofia. L’obiettivo non è semplicemente fabbricare prodotti, ma progettare esperienze complete. Si tratta di condividere, competere, migliorare e sentire la passione per il ciclismo ardere in ogni singola sessione di allenamento.
