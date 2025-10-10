Sicilia. Politiche sociali, 5 milioni di euro per strutture d’accoglienza per i più fragili. Albano: «Promuoviamo una società più giusta e coesa»

Cinque milioni di euro per interventi in favore di persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale. L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso rivolto agli enti del Terzo settore per l’accoglienza temporanea, a carattere residenziale e semi residenziale, di indigenti e soggetti in condizione di marginalità estrema.

«La Regione compie un passo concreto e necessario – dice l’assessore Nuccia Albano – per dare risposte immediate e tangibili alle persone più fragili della nostra comunità. È nostra responsabilità, come istituzioni, non lasciare indietro nessuno. Questo intervento rappresenta non solo un aiuto economico, ma anche un segnale forte di attenzione verso chi vive situazioni di disagio sociale ed esclusione, spesso invisibili agli occhi della società. Continueremo a impegnarci affinché le politiche sociali siano sempre più vicine alle persone, capaci di ascoltare i bisogni reali e promuovere una società più giusta e coesa».

I destinatari degli interventi sono singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni risultino inidonei o insufficienti.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il prossimo 3 novembre a questo indirizzo Pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

L’avviso è consultabile a questo link