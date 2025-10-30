Sicilia, Lorefice(M5S): “Dopo flop ponte, ora governo si occupi di problemi reali”

“Dopo l’ennesimo tavolo per l’Area di Crisi Industriale Complessa di Gela disertato dalla maggioranza, ho presentato un’interrogazione per capire se il Governo voglia davvero salvare il tessuto produttivo di Gela o abbandonarla tra burocrazia, ritardi e prese per i fondelli. Ci si aspetta la stessa tempestività e indignazione che Meloni e i suoi mostrano quando viene messo in discussione il Ponte sullo Stretto, flop annunciato e ora anche certificato dalla Corte dei Conti. Il Governo non può più scappare dalla Sicilia reale: quella che non fa audience, che non porta poltrone, quella dei problemi veri nascosti all’ombra del Ponte.”Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice,Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.