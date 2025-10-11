Sicilia, il presidente Schifani: “Sono sereno e vado avanti”

“Sono del segno zodiacale del Toro, e inoltre ho scoperto che mi chiamano ‘Diesel’: me lo ha detto un medico. Bisogna andare avanti. È dura, lavoriamo, certe volte mi stanco, ma quando uno vuole va avanti, come un ‘Diesel’ appunto. Sono sereno e pacato” . A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani parlando con i giornalisti a Galati Mamertino (Messina), dove è in corso il Festival del giornalismo enogastromico, organizzato dall’associazione Network con l’ausilio della Federazione degli editori digitali e del Sindacato della Stampa parlamentare siciliana. Il governatore si è soffermato su quanto accaduto all’Ars in occasione della manovra quater con la bocciatura di diverse misure con il voto segreto. “Ciò che mi dispiace di più è la bocciatura della norma ‘south working’ – ha affermato. La riproporremo. Votare contro quella misura vuol dire votare contro i ragazzi siciliani. Peccato perché consentiva ai giovani di tornare a lavorare qui, incentivando le imprese che permettono il lavoro a distanza”. Per il governatore “un’amarezza politica”, perché l’Aula ha votato “contro i ragazzi che tornano”. “Speriamo che non succeda più – è stato l’auspicio di Schifani -. Questi episodi rischiano di allontanare i cittadini dalla politica. Ci ritornerò, comunque, perché è una bella misura”.

Inoltre, il presidente Schifani ha sottolineato: “Sono qui a Galati Mamertino per dare un segno di presenza da parte del presidente della Regione. È giusto che ci facciamo sentire vicini. Il tema delle aree interne, richiamato più volte, quello della viabilità, della qualità della nostra produzione di eccellenza, e quello dei canali di sbocco e della commercializzazione sono tutti aspetti importanti”. Per ora siamo ricchi come confermato dall’avanzo di 2 miliardi registrato nel 2024, il problema è spendere – ha aggiunto -. Riuscire a spendere non dipende da me – ha detto -. La provvista il governo l’ha fatta. Abbiamo un boom economico grazie alla politica che stiamo attuando e una previsione per il 2025 di un ulteriore aumento delle entrate. È un dato consolidato: questi sono i segnali”.