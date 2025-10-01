Palazzo del Carmine si tinge di rosa: Caltanissetta accende la speranza contro il tumore al seno

Anche Caltanissetta ha voluto dare un segnale forte a sostegno della ricerca e della prevenzione sul tumore al seno. Questa sera, infatti, una parte di Palazzo del Carmine è stata illuminata di rosa, aderendo alla campagna nazionale promossa da AIRC in collaborazione con Anci.

Un gesto simbolico, ma dal grande valore sociale, reso possibile grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro. In particolare, l’assessore alle Politiche sociali Ermanno Pasqualino ha seguito con dedizione ogni fase dell’iniziativa, fino ad accendere personalmente le luci che hanno colorato una parte del Municipio.

Un’operazione semplice ma significativa, che testimonia l’attenzione delle istituzioni locali verso un tema che tocca migliaia di famiglie. Con l’illuminazione in rosa, Caltanissetta si unisce idealmente alle tante città italiane che hanno scelto di dare visibilità alla lotta contro il tumore al seno, ribadendo quanto la prevenzione e la ricerca restino strumenti fondamentali per guardare al futuro con speranza.