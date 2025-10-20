Non si fermano all’alt e fuggono a tutta velocità tra le vie del quartiere San Cristoforo a Catania, arrestati due 20enni

Arrestati dalla polizia di Stato due catanesi di 22 e 25 anni che, a bordo di un’auto, sono sfuggiti agli agenti della squadra volanti, i quali durante un posto di controllo in via Cristoforo Colombo avevano loro intimato l’alt. Il conducente dell’auto ha dapprima rallentato, poi ha bruscamente accelerato, superando i poliziotti e dirigendosi in via Grimaldi. L’uomo ha dato vita a una fuga a tutta velocita’, sfrecciando con l’auto tra le viuzze del quartiere San Cristoforo, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni e dei residenti. I poliziotti li hanno inseguiti, senza mai perderle di vista, nonostante le manovre azzardate e pericolose effettuate durante il tragitto dai fuggitivi. Per l’elevata velocita’, il conducente ha tamponato un’auto in sosta in via Ortolani e, a causa dell’impatto, ha dovuto necessariamente fermarsi. Il 22enne e il 25enne sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale; disposto il trasferimento nelle camere di sicurezza della questura, in attesa dell’udienza per il giudizio direttissimo.