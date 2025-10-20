Salute

Non si fermano all’alt e fuggono a tutta velocità tra le vie del quartiere San Cristoforo a Catania, arrestati due 20enni

Redazione 3

Non si fermano all’alt e fuggono a tutta velocità tra le vie del quartiere San Cristoforo a Catania, arrestati due 20enni

Lun, 20/10/2025 - 10:59

Condividi su:

Arrestati dalla polizia di Stato due catanesi di 22 e 25 anni che, a bordo di un’auto, sono sfuggiti agli agenti della squadra volanti, i quali durante un posto di controllo in via Cristoforo Colombo avevano loro intimato l’alt. Il conducente dell’auto ha dapprima rallentato, poi ha bruscamente accelerato, superando i poliziotti e dirigendosi in via Grimaldi. L’uomo ha dato vita a una fuga a tutta velocita’, sfrecciando con l’auto tra le viuzze del quartiere San Cristoforo, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni e dei residenti. I poliziotti li hanno inseguiti, senza mai perderle di vista, nonostante le manovre azzardate e pericolose effettuate durante il tragitto dai fuggitivi. Per l’elevata velocita’, il conducente ha tamponato un’auto in sosta in via Ortolani e, a causa dell’impatto, ha dovuto necessariamente fermarsi. Il 22enne e il 25enne sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale; disposto il trasferimento nelle camere di sicurezza della questura, in attesa dell’udienza per il giudizio direttissimo. 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta