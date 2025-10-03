Mancuso (FI): “Ai Comuni siciliani le funzioni di Polizia amministrativa. Un passo storico, fortemente voluto dal governo Schifani e avviato dalla Commissione Statuto”

“Con l’entrata in vigore, il prossimo 15 ottobre, del decreto legislativo firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e approvato dal Consiglio dei Ministri, la Sicilia compie un passo storico nel percorso di modernizzazione amministrativa – dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e Presidente della Commissione Statuto –. Finalmente, dopo anni di attesa, le funzioni di Polizia amministrativa vengono trasferite ai Comuni dell’Isola, così come già avviene nel resto d’Italia”.

“Un grande risultato che snellisce gli adempimenti amministrativi – prosegue Mancuso –. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal governo Schifani ed è partita proprio dalla Commissione Statuto, che mi onoro di presiedere. Ancora una volta, un atto concreto che si traduce in più autonomia per i nostri Comuni e servizi più rapidi ed efficienti per cittadini e imprese”.

Il decreto legislativo, composto da cinque articoli, stabilisce inoltre che il trasferimento non comporterà oneri aggiuntivi né per i Comuni né per la Regione Siciliana, poiché le nuove funzioni sono assimilabili a procedimenti già normalmente gestiti dal personale comunale in servizio.

“Esprimo il mio plauso al governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, che con determinazione ha portato a compimento questo iter. La Sicilia non è più l’eccezione, ma si allinea finalmente al resto del Paese: una conquista di civiltà amministrativa che rafforza l’autonomia locale e semplifica la vita dei cittadini”, conclude l’onorevole Mancuso.