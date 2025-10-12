Isole Minori, Musumeci: “Ora proposte diventino azione”

“Ci stiamo organizzando per il 2027 perché a differenza di ogni altro convegno o seminario gli Stati generali hanno bisogno di convocare tutti i soggetti attivi di un processo. Ci prenotiamo per la primavera del 2027 anche per fare un bilancio di quanto detto. Speriamo che le proposte domani possano diventare azione anche con il coinvolgimento delle opposizioni che in una democrazia compiuta sono un lievito essenziale”. Così il ministro della protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci chiudendo i lavori degli “Stati Generali delle isole minori marine” a Lipari.