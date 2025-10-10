Gli studenti del Galilei-Di Rocco incontrano l’Associazione “Don Pino Puglisi” di Serradifalco: un ponte di solidarietà e formazione

CALTANISSETTA – Una mattinata all’insegna della solidarietà e dell’impegno civile quella vissuta dagli alunni dell’Istituto “Galilei-Di Rocco”, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, che lo scorso 9 ottobre 2025 hanno incontrato i rappresentanti dell’Associazione “Don Pino Puglisi” di Serradifalco presso la sede scolastica di via Cairoli.

L’associazione, senza scopo di lucro, opera da anni a sostegno delle famiglie in difficoltà, fornendo non solo beni di prima necessità ma anche un prezioso supporto psicologico basato sull’ascolto, la comprensione e il conforto umano.

Durante l’incontro, il presidente Don Salvo Randazzo e la vicepresidente Angela Monreale hanno illustrato agli studenti le numerose attività dell’associazione, soffermandosi in particolare sull’impegno quotidiano nel Banco alimentare e nel Banco farmaceutico, due strumenti concreti di aiuto per chi vive situazioni di disagio.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di crescita per gli studenti, chiamati a confrontarsi con chi traduce i valori della solidarietà in azioni concrete.

La giornata si è conclusa con l’annuncio dell’intenzione di stipulare una convenzione tra l’Istituto Galilei-Di Rocco, rappresentato dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Loredana Schillaci, e l’Associazione Don Pino Puglisi, guidata da Don Salvatore Randazzo, per consentire agli alunni di svolgere attività di Formazione Scuola-Lavoro nel triennio a venire.

Un’intesa che rafforza il legame tra scuola e territorio, offrendo ai giovani un’occasione per crescere professionalmente e umanamente, nel segno dell’altruismo e dell’impegno sociale.