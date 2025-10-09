Gangi, “L’October Books and events” tra libri e cultura: gli appuntamenti in programma

Il Comune di Gangi, per tutti i weekend del mese di ottobre, ha promosso eventi culturali e presentazione di libri. Appuntamenti anche di carattere nazionale come la giornata studi su San Francesco che si è svolta lo scorso fine settimana. Ecco gli appuntamenti in programma fino al 31 ottobre.

Domenica 12 ottobre alle ore 17,30, a Palazzo Bongiorno, si presenta il libro “Le Madonie attraverso i miei occhi. Paesaggi, fauna, flora e funghi” di Matteo Orlando.

Il weekend del 18 e 19 ottobre sarà interessato da due eventi: sabato, alle ore 9, a palazzo Bongiorno il convegno dal titolo: “Il disegno a metà: una prassi di rappresentazione dell’architettura tra XVI e XVII secolo a cura del Prin Disarmer e del dottorato “Architettura, arte e pianificazione”. Rappresentazione, restauro e storia: studi sul patrimonio architettonico dell’Università di Palermo. E domenica(ore 17.30), sempre a palazzo Bongiorno, presentazione del libro “D’amore e d’altre cose. Eros, vita e clinica” a cura di Anna Maria Ferraro e Girolamo Lo Verso.

Venerdì 24 ottobre (ore 17,30) Palazzo Sgadari ospita “100 Camilleri: trame, curiosità e retroscena dei libri più amati dai lettori”. Un itinerario letterario e dialogato in mostra a palazzo Sgadari a cura Fidapa, IC Polizzano, ISIS Salerno, Istituzione Gianbecchina e Tempo libero degli Anta.

L’ultimo weekend dell’October Books and events (25 e 26 ottobre) Palazzo Bongiorno ospita la presentazione di due libri di autori locali. Sabato alle ore 17,30 “Di silenzio e d’ombra” di Bernadette Milletarì e domenica (ore17,30). “La via dei Tholòs. Simbolismo del centro e tracce di architettura dedalica negli ipogei della Gurfa-Pantheon dei Sicani” a cura di Carmelo Mantegna.

A chiudere l’ottobre dei libri venerdì 31, alle ore 17,30, a Palazzo Bongiorno la presentazione del libro “Pasquale Marino Benza. Pioniere della geologia in India (1788-1839) di Calogero Rotondo e Anna Laura Bruni.

“L’October Books and events è un’occasione per sottolineare il valore sociale della lettura – hanno detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore alla cultura Roberto Franco – i libri sono elemento di crescita personale, culturale e civile e il Comune di Gangi ha voluto promuovere un mese di eventi e appuntamenti di carattere nazionale”.