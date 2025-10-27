Etna, escursionista e Vigile del Fuoco salvati dal Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza

Un escursionista caduto in un dirupo e un vigile del fuoco giunto sul posto su un elicottero, ma caduto durante le fasi di soccorso, sono stati recuperati dal Soccorso alpino e speleologico siciliano e dalla guardia di finanza sul versante sud-est dell’Etna. Tutto è nato da una richiesta d’aiuto per un uomo che si era avventurato, alla ricerca di castagne, in un’area impervia a nord di Monte Calanna, e che era caduto in un dirupo provocandosi un trauma ad una delle gambe. Sul posto sono arrivate le squadre territoriali del Cnsas, assieme a quelle della guardia di finanza e ad un elicottero dei vigili del fuoco. Dal velivolo si è calato un vigile del fuoco che però è precipitato rovinosamente nella stessa zona. Le squadre del Cnsas e della guardia di finanza, a quel punto, hanno imbarellato entrambi i feriti trasportandoli a mano verso valle. In piena notte è stato tentato il recupero dei feriti da parte di un elicottero della Marina militare di stanza alla base di Maristaeli, utilizzando i visori notturni Nvg, ma l’operazione non ha avuto successo a causa del forte vento. Le squadre a terra hanno quindi continuato il trasporto per tutta la notte fino all’alba su un terreno estremamente impervio e fitto di macchia. Con la luce del giorno l’elicottero della Marina militare e quello dei vigili del fuoco hanno recuperato con diverse rotazioni i soccorritori impegnati nel recupero e i due feriti per trasferirli all’ospedale Cannizzaro di Catania.