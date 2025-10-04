Caltanissetta. Oggi 4 ottobre assemblea pubblica del PD: presentazione di una proposta di legge contro il declino delle aree interne

CALTANISSETTA. Oggi, 4 ottobre, il Partito Democratico terrà un’assemblea pubblica per presentare un’importante proposta di legge di rilancio delle aree interne del Paese.



L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca Scarabelli a partire dalle ore 10:30 e vedrà anche la partecipazione dei deputati Giovanna Iacono, Peppe Provenzano e Marco Sarracino. Interverranno diverse realtà del territorio che avranno modo di condividere idee e proposte: dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei commercianti e degli artigiani ai sindacati, passando per le associazioni che si occupano di tutela della salute e di difesa del patrimonio culturale.