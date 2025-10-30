Caltanissetta. Minacce, atti persecutori e aggressioni ai vicini: arrestata 59enne

La Squadra Mobile ha tratto in arresto una cinquantanovenne in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, dovendo espiare la pena definitiva di un anno e due mesi di reclusione, inflitta dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, per i reati di atti persecutori e lesioni personali. La condanna è scaturita a seguito di diverse denunce presentate dalle vittime per le continue e reiterate liti condominiali occorse con la persona condannata che, in più occasioni, si è resa autrice di minacce, atti persecutori e aggressioni nei confronti dei vicini, tra cui un minorenne. La donna, dopo gli adempimenti di rito, è stata condotta alla casa circondariale di Agrigento, dove sconterà la pena.