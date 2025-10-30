Botte e insulti alla figlioletta a Comiso, divieto di avvicinamento per una mamma

Divieto di dimora nel Comune di Comiso e divieto di avvicinamento alla figlia minorenne, emessi dal gip di Ragusa nei confronti di una donna di 34 anni, di nazionalita’ colombiana, indagata per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il personale della Squadra mobile ha avviato le indagini sulla scorta della denuncia di un’insegnante che aveva notato nella propria alunna un insolito stato di trascuratezza a partire dal quarto anno della scuola primaria. Nel corso dell’anno successivo, la bambina ha confidato alla docente di non vivere in un clima familiare sereno, dovendo occuparsi della sorella minore e subendo percosse e insulti da parte della madre. La minore è stata ascoltata dai poliziotti ai quali ha riferito che la madre consumava abitualmente bevande alcoliche e la maltrattava tirandole i capelli, lanciandole oggetti e offendendola. Circostanze confermate anche alla nonna della minore. Sulla base degli elementi raccolti, la procura ha richiesto l’applicazione della misura cautelare che il gip ha emesso e il personale della Squadra mobile eseguito. La minore è stata affidata alla nonna paterna ed è seguita dai servizi sociali.