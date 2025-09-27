WWF, il 4 e il 5 ottobre l’iniziativa Urban Nature all’Orto Botanico di Palermo

Urban Nature è un’iniziativa promossa dal WWF per rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e l’importanza di promuovere azioni virtuose da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani, anche a beneficio della salute e sicurezza delle comunità.

In occasione di Urban Nature, il festival della natura in città giunto alla sua nona edizione che si terrà il 4 e 5 ottobre 2025, il WWF lancia un nuovo report dal titolo “Adattamento alla crisi climatica in ambito urbano: ripensare le città come sistemi viventi di natura e persone”, grazie alla collaborazione di esperte ed esperti di impatto della crisi climatica e gestione urbanistica, sanitaria, ambientale, sociale e di governance dell’adattamento.

Nel dossier si ribadisce come il benessere, ma anche la salute e la sicurezza delle persone nei prossimi anni dipendano da come si deciderà di gestire negli spazi urbani la convivenza con la natura.

https://www.wwf.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/adattamento-alla-crisi-climatica-in-ambito-urbano/

Si tratta di una raccolta di contributi di professionisti del mondo scientifico e accademico, che hanno costruito un’analisi su come favorire anche nelle città italiane una transizione verde urbana. “Adattare le città al rischio climatico – si legge nel report WWF – non è più un’opzione, ma una necessità. Dobbiamo ammorbidire gli impatti, creare zone cuscinetto, rendere i nostri insediamenti più resilienti, capaci di rispondere con una “logica vegetale”. È il principio delle nature-based solutions: alla forza della natura si risponde con la natura stessa”.

L’evento Urban Nature si completa con visite guidate agli Orti Botanici nei giorni 4 e 5 ottobre.

Gli orti botanici svolgono un ruolo centrale in questa iniziativa, sono considerati una forma di “architettura verde” e sono conservatori di memoria, riflettendo il gusto del tempo in cui sono stati progettati. Ospitando eventi, laboratori didattici e passeggiate naturalistiche fanno scoprire la ricchezza della natura negli ambienti urbani e la sua importanza per la salute e l’ambiente.

L’importante Orto Botanico di Palermo ha aderito all’iniziativa Urban Nature.

Le visite sono gratuite, si paga solo il biglietto di ingresso ridotto (5 euro), previa prenotazione obbligatoria sul sito eventi del WWF Italia:

Prenota per sabato: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature-2025/visita-guidata-all-orto-botanico-di-palermo-1600-1700-2/

Prenota per domenica: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature-2025/visita-guidata-all-orto-botanico-di-palermo-1600-1700/

L’Orto Botanico di Palermo, istituito nel 1789, ha un’importanza storica come primo centro di raccolta e studio di piante esotiche in Italia, contribuendo significativamente all’acclimatazione e diffusione in Europa di nuove specie, tra cui il mandarino. È stato un luogo di rilevanza scientifica e culturale, meta di studiosi come Goethe e Wagner, e un punto di riferimento per gli orti botanici europei per lo studio della flora tropicale.