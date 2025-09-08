Termovalorizzatori, Di Paola(M5S): “Schifani e Salvini giocano a chi deve scippare più soldi ai siciliani”

“22 milioni di euro per la sola progettazione di fattibilità dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania! Il presidente della Regione Schifani ed il ministro Salvini sono evidentemente in sfida su chi deve sprecare più risorse dei siciliani: 800 milioni di termovalorizzatori e 1,3 miliardi di fondi FSC sui 13,5 miliardi complessivi per il ponte sullo Stretto. Un bel gioco a rialzo su chi deve scippare più soldi dalle tasche dei siciliani. Non ci era bastata la tragica esperienza di Cuffaro con gli inceneritori a porre fine a queste logiche? I siciliani non sono limoni da spremere per interessi privati, noi lo impediremo”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e deputato ARS Nuccio Di Paola a proposito della gara di progettazione di fattibilità dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania appena aggiudicata.