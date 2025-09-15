Sicilia, Lorefice(M5S): “La scuola chiama, la politica risponda”

“Oggi iniziano le scuole in tutta la Sicilia, un momento importante non solo per i nostri giovani ma per tutta la società presente e futura. I ragazzi hanno il dovere di studiare, crescere, prepararsi. Ma la politica e i governi hanno un dovere ancora più grande: fare in modo che essi possano studiare, crescere, prepararsi. Servono investimenti, non tagli. Servono infrastrutture, non indifferenza. Servono scuole sicure, strumenti moderni, insegnanti valorizzati. L’istruzione è un puzzle fatto di tanti pezzi. Solo se tutti sono al loro posto, i nostri giovani possono costruire davvero il futuro che meritano. Sostenere i giovani significa sostenere l’Italia. In bocca al lupo!” Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.