Messina. Anas, per lavori su Ponte Mella chiuso un tratto della SS113

Dalle ore 7:00 di mercoledì 10 settembre e fino alle ore 20:00 del giorno successivo verranno effettuati i lavori di restauro statico conservativo del Ponte Mella, a San Saba (ME). Per eseguire le lavorazioni in sicurezza verrà chiusa al traffico la SS113 Dir “Settentrionale Sicula” fra i km 26,900 e 27,100. Durante i giorni di chiusura, la viabilità alternativa – già realizzata a monte del Ponte Mella – potrà essere utilizzata esclusivamente dai residenti di Contrada Corridore con ingresso e uscita direzione Messina in prossimità del km 27. Non sarà consentito il passaggio di mezzi con carico superiore alle 3,5 tonnellate. I veicoli provenienti da Messina potranno utilizzare la SP 50 in prossimità del Bivio SS 113 Dir – Spartà, per poi proseguire lungo la SP 50 Bis. I veicoli provenienti da Palermo potranno utilizzare la SP 51 in prossimità del Bivio SS 113 Dir – Salice, per poi proseguire lungo la SP 50 Bis. Tutti i mezzi che hanno una lunghezza non superiore ai 12 metri e una larghezza non superiore ai 2,50 metri potranno percorrere la SS 113 dal km 5,175 al km 22,400 per poi svoltare al bivio Ponte Gallo/Villafranca. Altri itinerari consentiti sono: l’autostrada A20 fra lo svincolo Villafranca ed il bivio Ponte Gallo e viceversa e/o lo svincolo Rometta.