Inchiesta contributi ARS, Amata: “Sono serena, ho fiducia nella Procura”

“Ho già risposto a tutte le domande che mi sono state fatte, sono molto serena perché ho grande fiducia nella Procura”. Così, a margine della presentazione della 66esima stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica siciliana, al Teatro Politeama di Palermo, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, indagata per corruzione nell’ambito di una inchiesta della Procura sui contributi all’Ars.