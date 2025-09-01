Inaugurata nuova sezione del Museo Geopark di Petralia Sottana. Savarino: «Promuoviamo la conoscenza delle Madonie»

«Oggi consegniamo al territorio non solo un nuovo spazio museale, ma una risorsa educativa, culturale e turistica che valorizza le eccellenze naturali delle Madonie e ne promuove la conoscenza. Un investimento che onora la storia e la memoria del geologo Giuseppe Torre, e che guarda al futuro, alle nuove generazioni, alla sostenibilità e allo sviluppo locale». Lo ha affermato l’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, prendendo parte stamattina all’inaugurazione della nuova sezione geologica del Museo Geopark “Giuseppe Torre” a Petralia Sottana, all’interno del Madonie UNESCO Global Geopark.



«Abbiamo creduto in questo progetto, un nuovo spazio dedicato alla scienza e al territorio – ha aggiunto l’assessore – e ne abbiamo fortemente voluto la realizzazione. Questo evento si inserisce in un più ampio piano del governo Schifani per il rilancio del patrimonio ambientale siciliano, con una visione integrata tra tutela, educazione scientifica, formazione dei nostri ragazzi e promozione turistica».

All’inaugurazione hanno preso parte le autorità locali, i rappresentanti del Parco delle Madonie e numerosi cittadini.La nuova sezione del Museo Geopark “Giuseppe Torre” arricchisce l’offerta espositiva offrendo ai visitatori un viaggio affascinante nella storia geologica del territorio, con reperti, pannelli didattici e percorsi multimediali.