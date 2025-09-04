Il presidente Schifani: “La piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo”

“Ce l’abbiamo fatta. La piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo. Un grandissimo lavoro di squadra”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a proposito dell’arrivo in Italia della profuga afghana di due anni, affetta da una grave malattia genetica potenzialmente letale. La piccola, insieme ai genitori, era in Iran, Paese che da marzo aveva vietato il rinnovo dei permessi di soggiorno per i profughi dall’Afghanistan. Per lei era scattata una petizione su Change.org. Adesso la buona notizia.