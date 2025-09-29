Consegnati da Trenitalia altri due treni elettrici, Aricò: «La Sicilia ha la flotta regionale più numerosa d’Italia»

«La flotta regionale si arricchisce di due nuovissimi treni elettrici ecologici per migliorare la mobilità nell’Isola, raggiungendo in tutto il numero di cento convogli che rendono la nostra isola prima d’Italia per numero di treni regionali». Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, intervenuto oggi alla presentazione degli ultimi due treni elettrici monopiano del Regionale di Trenitalia, consegnati alla Regione Siciliana.

«L’impegno del governo Schifani per i tanti siciliani e per chi desidera visitare la nostra isola è grande – ha aggiunto Aricò – I due treni presentati oggi si aggiungono ai precedenti, in tutto 25 treni elettrici, quasi del tutto ecologici, se pensiamo che il 90% dei materiali che li compongono potrà essere riciclato una volta arrivati a fine vita. I convogli possono ospitare oltre 500 passeggeri e sono dotati di postazioni di ricarica per tablet o cellulari e spazi per portare a bordo la bici. Inoltre, questi treni produrranno il 30% in meno di anidride carbonica. Grazie al contratto di servizio con Ferrovie dello Stato – ha concluso l’assessore – stiamo rinnovando e rendendo più efficiente il trasporto rotabile in Sicilia, anche nell’ottica del rilancio turistico della nostra regione, superando così quel divario infrastrutturale che si era accumulato nel corso dei decenni».

