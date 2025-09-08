Caltanissetta. San Michele tra fede, cultura e devozione: il 14 settembre iniziativa organizzata dall’associazione Presepisti Nisseni

CALTANISSETTA. Domenica 14 settembre, a partire dalle ore 10:00, in Corso Umberto, si terrà una manifestazione promossa dall’Associazione Presepisti Nisseni e patrocinata dal Comune di Caltanissetta.

Sullo sfondo di una città devota ci saranno carretti siciliani, gruppo folk, sbandieratori, musicisti e granita siciliana. Alle ore 10:30 si terrà la cerimonia di inaugurazione della seconda mostra in onore al Santo Patrono San Michele Arcangelo, presieduta da Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, in presenza delle autorità cittadine. Un momento solenne, cornice di una manifestazione che regalerà a grandi e piccini un tuffo nelle tradizioni popolari in onore a San Michele Arcangelo nell’ambito della ricorrenza dei 400 anni dalla sua apparizione a Fra Francesco Giarratana, monaco cappuccino che vide apparire l’Arcangelo Michele sguainando la spada e cacciando l’appestato alle porte di Caltanissetta, salvando così la città.

Nel corso della manifestazione, l’associazione Presepisti Nisseni, che invita la cittadinanza a prendervi parte, ha in servo una “grande sorpresa che farà da ciliegina sulla torta”.