Caltanissetta. L’assessore Delpopolo: “L’ex Banca d’Italia sarà il Palazzo dell’Università”

Continua ad essere un obiettivo della Giunta municipale di Caltanissetta l’acquisizione dell’edificio di corso Umberto che ospitava gli uffici della Banca d’Italia e che è destinato a diventare la sede del Consorzio universitario nisseno. A portare avanti l’iniziativa, con il sostegno del sindaco Walter Tesauro, è l’assessore comunale Guido Carciopolo Delpopolo, che spiega: «Si tratta di un progetto che la nostra Amministrazione ritiene particolarmente importante, infatti con gli uffici abbiamo già definito il progetto. L’intera struttura dell’ex banca diventerà presto il “Palazzo dell’Università” ed anche la sede operativa del Consorzio universitario nisseno. L’operazione avrà un costo di cinque milioni e mezzo di euro, inserito nel programma del Fua, e quindi nella lista di quei progetti che hanno a disposizione una somma complessiva di 25 milioni di euro. La somma è destinata all’acquisto dell’immobile e alla ristrutturazione. Inoltre proprio in queste ore la Commissione tecnica incaricata sta verificando le offerte che sono arrivate per l’acquisizione dei locali destinati ad ospitare gli uffici del Centro per l’impiego, che sino ad ora sono stati ubicati in via Salvo D’Acquisto: il trasferimento di questi uffici consentirà ai circa settanta dipendenti ed agli utenti di gravitare nel centro storico della città, e renderlo ancora più frequentato dai nisseni. A giorni sapremo chi si è aggiudicherà questa gara pubblica da un milione e 350 mila euro che la Regione Siciliana ha messo a disposizione. L’obiettivo della nostra amministrazione è di dare un forte impulso al nostro centro storico». A questo fine sono state programmate altre iniziative? «Si, ce ne sono diverse –dice l’assessore che ha avuto affidate le deleghe al Bilancio, Attività produttive, Sviluppo economico e Patrimonio – il prossimo 7 settembre abbiamo previsto la esibizione della Grande orchestra filarmonica “Demetra” di Agrigento, formata da 95 musicisti che suoneranno in corso Umberto; l’11 settembre verrà inaugurato Largo Barile, recentemente ristrutturato, con l’omaggio delle associazioni della Settimana Santa al Patrono San Michele Arcangelo di cui così festeggiamo anche i 400 anni della sua apparizione, con la presenza dell’orchestra dei fiati del Conservatorio “Vincenzo Bellini”. Poi assieme alle associazioni coinvolte, dall’11 al 14 settembre faremo la Sagra della Salsiccia a Borgo Petilia. Inserite nel programma anche altre manifestazioni che avranno come presentatore Salvo La Rosa e come protagonisti i Cugini di Campagna, il comico Cacioppo ed altri artisti. Successivamente il 24 settembre assieme alla Lilt nazionale ed a quella locale, di cui è presidente Aldo Amico, con alcune società sportive organizzeremo un tour con decine di ciclisti che passeranno da Caltanissetta dopo essere partiti da Palermo con destinazione Catania: ai partecipanti offriremo pasta, un bicchiere di vino e, ovviamente, come dolce il cannolo di Caltanissetta». «Infine –conclude l’assessore Guido Delpopolo – sto già lavorando alla seconda edizione dei Mercatini di Natale che lo scorso anno hanno fatto registrare un gran numero di presenze in centro storico, e quest’anno lo verrei ampliare con più gazebo a disposizione degli artigiani e delle aziende gastronomiche del nostro territorio. Mercatini che si inseriscono in una organizzazione ancora più vasta, che è quella della seconda edizione di “Caltanissetta, città del Natale”, manifestazione che, assieme al collega assessore Toti Petrantoni ed all’intera Giunta, è destinata ad offrire ai cittadini un periodo natalizio all’insegna di grandi eventi, per i piccoli ed anche per gli adulti».