Caltanissetta, inaugurata la seconda mostra dedicata a San Michele Arcangelo

Domenica mattina, alla Casa del Presepe, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della seconda Mostra dedicata al Patrono San Michele Arcangelo, nell’anno in cui si celebrano i 400 anni dalla sua apparizione.

A presiedere l’evento è stato il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, affiancato dal sindaco, avv. Walter Tesauro. Insieme hanno tagliato il nastro inaugurale, alla presenza del presidente della Pro Loco, dott. Luca Miccichè, di altri rappresentanti istituzionali e dell’Associazione Portatori e Devoti di San Michele, che hanno intonato con emozione l’inno “E Gridammu Tutti: Viva Lu Principi San Michele Arcangelu”, riecheggiato in tutto il centro storico.

Subito dopo, Mons. Russotto ha benedetto la nuova statua di San Michele, donata all’Associazione Presepisti Nisseni dal presidente geom. Marco Archetti e dal presidente della King Animation, Angelo Bellomo. Il Vescovo, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza della Famiglia di Nazareth accanto al Santo Patrono, come modello di vita cristiana da seguire.

Il sindaco Tesauro, dal canto suo, ha ribadito il forte legame dei nisseni con l’Arcangelo Michele, ricordando anche la tradizione dei presepi di Caltanissetta, conosciuti ormai a livello internazionale grazie all’impegno instancabile dell’Associazione Presepisti. Proprio loro, in occasione della giornata, hanno arricchito il centro storico con carretti siciliani, sbandieratori, musici, il gruppo folk “Il Carretto” e con la degustazione di granita siciliana offerta dal Gran Cafè Impero di Massimiliano Iorio, che ha riscosso grande apprezzamento.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Marco Archetti, che ha ringraziato collaboratori e soci per la riuscita dell’evento: «Questa iniziativa – ha detto – rappresenta il vero Settembre Nisseno, capace di riportarci alla riscoperta delle nostre antiche radici e delle tradizioni che rischiavano di andare perdute».