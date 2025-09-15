Caltanissetta. Il consigliere Turturici: “L’acqua è un bene primario e un diritto fondamentale, non una concessione discrezionale”

Il consigliere comunale di Caltanissetta, Armando Turturici, interviene in merito al tema idrico affermando che “i cittadini di Caltanissetta continuano a subire un servizio idrico inaccettabile: turni di distribuzione non rispettati, rubinetti a secco per giorni, acqua erogata per poche ore (quando non manca del tutto), call center inaccessibile e segnalazioni ignorate.”

Prosegue poi accennando alla Carta dei Servizi di Caltaqua elencando in punti: il servizio deve essere garantito in maniera continua e regolare, 24 ore su 24; in caso di interruzioni per guasti o manutenzioni, devono essere attivati servizi sostitutivi di emergenza; sono fissati standard minimi di qualità, e il mancato rispetto comporta per l’utente il diritto a un indennizzo automatico; gli utenti devono ricevere informazione preventiva in caso di sospensione programmata del servizio.

In caso di mancato rispetto degli standard dichiarati, l’utente ha diritto a un indennizzo automatico base pari a 30 euro, che aumenta progressivamente fino al doppio o al triplo se il ritardo nell’esecuzione della prestazione supera i tempi standard previsti (art. 7 Carta dei Servizi).

Inoltre, si legge nella nota, il Regolamento del Servizio Idrico Integrato stabilisce che la qualità dell’acqua deve essere garantita fino al punto di allacciamento all’edificio, secondo i parametri del D.Lgs. 31/2001.

La recente ordinanza n. 20202/2025 della Corte di Cassazione ha chiarito che la fornitura di acqua non potabile: non è un semplice vizio del bene, ma costituisce aliud pro alio, ossia consegna di un bene diverso da quello pattuito; legittima l’utente a chiedere riduzione della bolletta e risarcimento dei danni (spese per acqua alternativa, danni materiali o altri pregiudizi subiti);l’azione legale può essere intrapresa entro 10 anni, non nei brevissimi termini previsti per i vizi.

Il consigliere scrive ancora: “Alla luce di questi elementi, chiediamo con forza che: Le istituzioni e gli organi di controllo verifichino immediatamente il rispetto della Carta dei Servizi e del Regolamento del SII; Caltaqua sia obbligata ad attivare compensazioni automatiche per ogni interruzione ingiustificata o erogazione non conforme; venga garantita la trasparenza totale nella comunicazione verso gli utenti e il rispetto rigoroso dei turni di distribuzione; gli indennizzi automatici previsti dalla Carta dei Servizi siano applicati e riconosciuti senza che i cittadini debbano presentare ulteriori reclami o richieste.”

“Ricordiamo a Caltaqua – conclude – che l’acqua è un bene primario e un diritto fondamentale, non una concessione discrezionale. I cittadini non sono più disposti a subire in silenzio: la legge e la giurisprudenza sono dalla loro parte.”