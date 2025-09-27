Caltanissetta, domenica 28 Settembre Largo Barile diventa palcoscenico di danza, musica e arti ottocentesche

CALTANISSETTA – Domenica 28 settembre 2025 il centro storico si animerà con un evento che trasformerà Largo Barile in un palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione, organizzata dalla CNDS School Caltanissetta guidata dalla maestra Laura Mancuso, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Conservatorio “Vincenzo Bellini”, è pensata come un vero elogio alla bellezza, riportando in vita atmosfere ottocentesche fatte di danza, musica e spettacolo.

La piazzetta, recentemente riqualificata, è già divenuta luogo di cultura e socialità: nelle ultime settimane, con la splendida cornice di Palazzo Moncada, ha ospitato alcuni eventi che ne hanno valorizzato il fascino e l’anima storica. Domenica mattina alle 10.30 prenderà avvio la promenade con partenza dal Teatro Margherita. I danzatori in abiti d’epoca percorreranno le vie del centro storico effettuando due soste fotografiche, prima in Piazza Tripisciano e poi alla Fontana Tripisciano in Piazza Garibaldi, per poi proseguire lungo Corso Umberto I e via Matteotti fino a Largo Barile.

Qui, a partire dalle 11.00, spazio a danze storiche, arti di giocoleria e concerti dal vivo curati dai maestri e dagli allievi del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Ad arricchire la mattinata ci saranno i danzatori della Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca e un trampoliere con giochi e acrobazie dal sapore ottocentesco che renderanno lo spettacolo ancora più suggestivo. La giornata si concluderà alle 12.30 con i saluti del Sindaco e delle autorità locali.

Con questo appuntamento Largo Barile conferma la sua nuova vocazione di luogo culturale e artistico, capace di accogliere eventi di alto livello e di regalare al pubblico atmosfere raffinate, dove musica, danza e memoria storica si fondono in un’unica esperienza.