Caltanissetta, Area Civica: “Segnaletica orizzontale, meno parcheggi e più disagi”. Petrantoni: “Nessuna riduzione posti auto, in Aula le risposte e i dettagli”

Caltanissetta, Area Civica: “Segnaletica orizzontale, meno parcheggi e più disagi”. Petrantoni: “Nessuna riduzione, in Aula i dettagli”

CALTANISSETTA – L’intergruppo consiliare Area Civica del Comune di Caltanissetta, attraverso i rappresentanti Annalisa Petitto, Calogero Palermo e Felice Dierna, ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al sindaco e all’assessore alla Viabilità e allo Sviluppo Economico, sollevando un tema che sta generando crescente malcontento tra cittadini ed esercenti: la drastica riduzione dei parcheggi conseguente al rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse aree della città.

Secondo Area Civica, nel corso degli interventi è stato modificato il sistema di sosta, passando dal parcheggio a lisca di pesce (obliquo) a quello parallelo al marciapiede, con una grave diminuzione del numero degli stalli disponibili, soprattutto in zone ad alta concentrazione commerciale.

«Sono numerose – affermano i consiglieri – le segnalazioni ricevute da esercenti e cittadini che lamentano la sempre maggiore difficoltà a trovare posti auto in prossimità delle attività. Questo comporta un evidente danno economico per i negozianti e scoraggia l’acquisto.»

Con l’interrogazione, i consiglieri chiedono chiarimenti sui criteri adottati per la nuova pianificazione della sosta, con particolare riferimento agli stalli per disabili, quelli rosa riservati a donne in gravidanza o con bambini fino a due anni e quelli destinati alla sosta breve, per acquisti in genere e, quantomeno, per l’acquisto di ausili medici, parafarmaci, farmaci e beni di prima necessità ed essenziali.

«Vogliamo sapere – proseguono Petitto, Palermo e Dierna – se l’Amministrazione abbia effettuato una seria valutazione d’impatto sociale ed economico, quali siano le politiche adottate e quali riflessioni abbiano preceduto una scelta che appare oggi improvvisata e dannosa per la vitalità e l’economia della città.»

L’intergruppo Area Civica, infine, chiede risposte concrete e urgenti, e propone l’apertura di un tavolo di confronto con commercianti, categorie produttive e residenti, «al fine di individuare soluzioni condivise che riequilibrino decoro urbano, accessibilità e sostenibilità economica».

Interpellato dalla nostra redazione, l’assessore Toti Petrantoni ha evidenziato che la risposta ufficiale sarà fornita in Consiglio comunale, «sede naturale per dare seguito a un’interrogazione consiliare, nel pieno rispetto del ruolo dell’Aula e dell’opposizione». In via informale, però, ha voluto precisare un aspetto: «I posti auto non sono diminuiti, anzi in alcune aree sono persino aumentati». Un chiarimento che sarà argomentato nel dettaglio durante la prossima seduta di question time nell’aula consiliare a Palazzo del Carmine.