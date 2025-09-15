Caltanissetta. Alunni del neo Istituto Galilei-Di Rocco tra i protagonisti della 21° Giornata Nazionale del “Naso Rosso 2025” con l’Associazione VIP

Alcuni alunni delle classi 1°K, 2°K, 4° K e 5° K del neo Istituto Galilei-Di Rocco, Indirizzo per la Sanità e l’Assistenza Sociale, sito in via Cairoli n.3 Caltanissetta, hanno partecipato, come attività di formazione e di PCTO, con l’Associazione VIP (Viviamo in Positivo) di Caltanissetta, unitamente ad altre associazioni federate, in data 14 settembre 2025 presso gli spazi della Villa Comunale Amedeo, sita in Viale Regina Margherita n. 32, alla realizzazione della 21° Giornata Nazionale del “Naso Rosso 2025”: giornata nazionale di sensibilizzazione alla clownterapia e alla diffusione del pensiero positivo.

Già in passato l’IPSIA Galileo Galilei, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, aveva collaborato con l’Associazione VIP che si è sempre interessata di attività di volontariato in corsia, on lo scopo di diffondere il messaggio della Clown Therapy e del sorriso nei soggetti fragili, con particolare attenzione verso i bimbi ricoverati in ospedale. Questa collaborazione si rinnova anche con il neo istituto scolastico Galilei-Di Rocco.

Le alunne dell’ indirizzo per la Sanità e l’Assistenza Sociale hanno diretto, infatti, la loro attività ai bimbi, mettendo in pratica quanto appreso nel corso degli studi, allietandoli con balli, giochi, trucca bimbi, bolle di sapone e tanto altro ancora. L’esperienza è stata per le alunne un incipit per l’avvio del presente anno scolastico 2025/26, svolgendo così un’attività pratica, programmata dalle docenti di Psicologia Prof.ssa Difrancesco Tiziana e di Metodologie operative Prof.ssa Nanfara Giulia e insieme hanno potuto godere di una bella giornata di sole all’insegna del divertimento e dell’allegria.