10eLotto, a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto doppietta da 34mila euro

Mer, 24/09/2025 - 10:32

Sicilia protagonista con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 23 settembre, come riporta Agipronews, a Palermo vinti 26mila euro con un 6 in via Michele Fanara, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, centrato un 7 Oro da 8.010 euro in via San Vito. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,87 miliardi da inizio anno.

