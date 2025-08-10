Tragedia a Mondello: giovane muore travolto dall’elica del gommone

Nella tarda giornata di sabato 9 agosto, una gita in gommone a Mondello si è trasformata in un dramma. Il giovane Simone La Torre, di appena 23 anni, si trovava a bordo di un gommone insieme a un gruppo di sette‑otto amici. Per cause ancora da chiarire, il ragazzo si è tuffato – o forse ha perso l’equilibrio – sbagliando il lato da cui tuffarsi e finendo tragicamente nell’elica del natante in movimento. L’impatto gli ha causato ferite gravissime al torace .

I suoi amici, sotto choc, sono riusciti a riportarlo a riva sul molo di Mondello, di fronte alla piazza nota per la “Madonnina”. Qui attendeva, prontamente allertata, un’ambulanza del 118. Ma le condizioni del giovane erano disperate: aveva perso moltissimo sangue e gli interventi di rianimazione si sono rivelati inutili; il decesso è stato purtroppo accertato sul posto .

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, che hanno preso in carico il gommone – pare lungo circa nove metri e noleggiato – disponendone il sequestro. Gli amici presenti sono stati ascoltati per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre la Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un fascicolo; si attende l’intervento del medico legale per stabilire se procedere con un’autopsia .