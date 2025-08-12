Tenta di truffare una donna spacciandosi per agente, arrestato 51enne a Catania

Un 51enne originario della provincia di Napoli è stato arrestato dalla polizia di Catania per avere tentato di truffare un’anziana donna 81enne spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine. L’uomo ha utilizzato una tecnica ormai consolidata: dopo aver contattato al telefono l’anziana, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, le ha comunicato che il figlio aveva causato un grave incidente stradale nel quale era rimasta ferita una bambina finita in ospedale in gravi condizioni. A questo punto ha aggiunto che ci sarebbe stato un modo per far sì che il figlio non andasse incontro a conseguenze penali pagando una certa somma con denaro o gioielli. A quel punto, approfittando dello stato di ansia e agitazione provocato alla donna, l’uomo le ha chiesto dove custodisse i soldi ed i gioielli da consegnare dal momento che da lì a breve si sarebbe recato a casa sua. Dopo un primo momento di smarrimento, l’anziana donna si è però insospettita, avendo subito in passato un tentativo di truffa simile che aveva denunciato consentendo l’arresto di due malviventi. Nel corso di una telefonata con l’uomo ha mandato un messaggio alla figlia chiedendo di allertare il poliziotto che aveva partecipato al precedente intervento. Quest’ultimo, nonostante fosse libero dal servizio, si è recato nell’abitazione della vittima avvisando i colleghi della questura intervenuti poi con una volante. Non appena si è presentato alla porta della signora per riscuotere gli ottomila euro richiesti e i gioielli, il malvivente, che era ancora al telefono con il complice, è stato arrestato. Il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari presso la sua residenza in Campania con l’applicazione del braccialetto elettronico.