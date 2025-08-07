Riduzione del canone patrimoniale, la soddisfazione di Confcommercio Caltanissetta Enna: “Un segnale concreto di attenzione alle imprese locali”

Confcommercio Caltanissetta Enna accoglie con grande favore la delibera della Giunta comunale di Caltanissetta n. 131 del 31 luglio scorso con la quale l’amministrazione comunale, accogliendo una specifica richiesta avanzata da Confcommercio Caltanissetta Enna, ha determinato la riduzione dell’80% del canone patrimoniale per l’occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici in occasione di iniziative culturali, artistiche e sportive all’interno dei propri dehors autorizzati, nel periodo compreso tra agosto e il 15 dicembre 2025.

Il Presidente della Delegazione comunale Confcommercio di Caltanissetta, Michele Lorina, plaude al tempestivo intervento dell’Assessore alle Attività Produttive Guido Delpopolo, sottolineando come tale iniziativa rappresenti un passo importante per sostenere il tessuto economico cittadino in un momento in cui è fondamentale incentivare la ripresa e la vivacità commerciale del territorio.

«Ringraziamo l’Amministrazione per la sensibilità dimostrata nei confronti delle attività produttive locali – dichiara Lorina – e in particolare l’assessore Delpopolo per aver ascoltato le esigenze dei commercianti e aver agito con prontezza. Questo provvedimento è il frutto di un dialogo costruttivo, che riteniamo essere sempre la strada migliore per affrontare e risolvere i problemi».

Confcommercio invita tutti i titolari di pubblici esercizi interessati a usufruire della riduzione del canone a recarsi presso gli uffici del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Caltanissetta per presentare la propria proposta di programma delle attività di intrattenimento da realizzare all’interno dei dehors.

«Si tratta – conclude Lorina – di un’opportunità concreta per animare gli spazi urbani, incentivare la partecipazione dei cittadini e dei visitatori, e generare ricadute positive sull’intero comparto economico locale. Siamo certi che, con la collaborazione di tutti, sarà possibile dare vita a una stagione ricca di eventi e di nuove prospettive per la nostra Città».