Salute

Pippo Baudo, mercoledì i funerali a Militello in Val di Catania

Redazione 3

Pippo Baudo, mercoledì i funerali a Militello in Val di Catania

Dom, 17/08/2025 - 11:37

Condividi su:

Si terranno mercoledì, al Santuario Madonna della Stella, a Militello in Val di Catania, i funerali di Pippo Baudo, scomparso ieri all’età di 89 anni. Lo ha annunciato Giovanni Burtone, sindaco di Militello – paese di origine di Pippo Baudo – ai microfoni della Rai. “Siamo sempre stati orgogliosi di essere il paese di Pippo Baudo, in questo momento c’è tanta sofferenza”, ha aggiunto il sindaco che ha proclamato per mercoledì il lutto cittadino.  (askanews)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta