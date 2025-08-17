Pippo Baudo, mercoledì i funerali a Militello in Val di Catania

Si terranno mercoledì, al Santuario Madonna della Stella, a Militello in Val di Catania, i funerali di Pippo Baudo, scomparso ieri all’età di 89 anni. Lo ha annunciato Giovanni Burtone, sindaco di Militello – paese di origine di Pippo Baudo – ai microfoni della Rai. “Siamo sempre stati orgogliosi di essere il paese di Pippo Baudo, in questo momento c’è tanta sofferenza”, ha aggiunto il sindaco che ha proclamato per mercoledì il lutto cittadino. (askanews)